فرماندار نقده گفت: کارخانه قند نقده تا به امروز با تحویل ۱۴۰ هزار تن چغندر، ۱۴ هزار تن شکر تولید کرده است و پیش بینی می شود میزان تولید شکر به ۲۵ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده با اشاره به اینکه رعایت الگوی کشت برای مصرف بهینه آب و حمایت از دریاچه ارومیه ضروری است افزود: الگوی کشت چغندر قند در شهرستان نقده امسال ۲۵۰۰ هکتار بود که خوشبختانه ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت چغندر قند رفت.

وی با اشاره به وضعیت مناسب کارخانه قند نقده نسبت به سال‌های قبل و پرداختی بروز مطالبات کشاورزان، تصریح کرد: این کارخانه تا به امروز ۱۴۰ هزارتن چغندر قند خریدار و از آن ۱۴ هزار تن شکر استحصال کرده است.

مدیر اداری کارخانه قند نقده از خرید تضمینی این محصول مهم در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: از تمام اقصی نقاط کشور بخصوص از شهرستان‌های بوکان، پیرانشهر، مهاباد و خود نقده؛ به این کارخانه چغندرقند وارد می شود و تا آخر آذر ماه همچنان آماده تحویل محصول چغندر کاران هستیم.

اسماعیل فتحی پور افزود: این کارخانه با ۴۰۰ نیرو؛ نقش مهمی در اشتغال و رونق تولید در منطقه دارد .

امسال پیش بینی می شود کارخانه قند نقده ۲۵ هزار تن شکر استحصال کند.