ستاد سرشماری نفوس و مسکن ثبتی و مبنای آذربایجان غربی از تمامی سرپرستان خانوار یا اعضای خانواده خواست در روز‌های باقی‌مانده، نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به جمعیت و وضعیت مسکن در سامانه «دولت هوشمند من» اقدام نمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ستاد سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنای آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: بدین وسیله به اطلاع کلیه شهروندان و ساکنین محترم آذربایجان غربی می‌رساند، با توجه به اهمیت حیاتی فرآیند سرشماری نفوس و مسکن در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور، از تمامی سرپرستان خانوار یا اعضای خانواده اکیداً درخواست می‌گردد در روز‌های باقی‌مانده از مهلت مقرر، نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به جمعیت و وضعیت مسکن در سامانه «دولت هوشمند من» اقدام نمایند.

در این اطلاعیه آمده است : خواهشمند است جهت جلوگیری از هرگونه نقص در ثبت اطلاعات، دقت لازم را در ورود داده‌ها به کار بسته و در صورت عدم برخورداری از کد پستی، سریعاً در مناطق شهری با مراجعه به سامانه اسکان و املاک یا دفاتر پستی و در مناطق روستایی با مراجعه به دهیاری‌ها و شورا‌های روستا نسبت به دریافت یا استعلام آن اقدام فرمایید.

همکاری شما در این فرآیند، گامی مهم در جهت بهبود خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی‌های آینده استان خواهد بود.