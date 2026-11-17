رقابت‌های انفرادی ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی (جام خلیج فارس) برای نخستین‌بار در جزیره کیش و در کنار سواحل خلیج فارس برگزار می‌شود و ۱۲۳ بازیکن با یکدیگر رقابت می‌کنند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌ها در مجموع ۱۲۳ بازیکن در دو بخش مردان و بانوان از ۱۴ استان کشور برای کسب عنوان قهرمانی و امتیازات این رویداد با یکدیگر به رقابت می‌کنند.

این مسابقات با مدیریت کسری حجازی و سرداوری پویا کولائیان در حال برگزاری است و میلاد کی‌مرام، رئیس کمیته تنیس ساحلی کشورمان نیز از نزدیک شاهد روند برگزاری این رقابت‌ها است.

حضور این تعداد از بازیکنان از ۱۴ استان کشور و استقبال قابل‌توجه از این رقابت‌ها، نشان‌دهنده رشد چشمگیر و توسعه بی‌نظیر تنیس ساحلی در سراسر کشور است.

همچنین برگزاری نخستین دوره مسابقات انفرادی، گامی مؤثر در مسیر گسترش و پیشرفت این رشته ورزشی در ایران به شمار می‌رود