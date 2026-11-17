به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی زاده در این پیام آورده است: ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان الله تعالی علیه)، دل‌های مؤمنان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت را داغدار کرد.

وی افزود: این ضایعه جبران‌ناپذیر را به محضر حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، حوزه‌های علمیه، مراجع عظام تقلید، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و عموم شیعیان، به‌ویژه مردم مومن و ولایتمدار استان خوزستان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

استاندار خوزستان در ادامه این پیام با بیان اینکه آن عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در راه تحصیل، تحقیق و تعلیم، دفاع از حریم مقدس اهل‌بیت (ع) و تربیت عالمان فاضل سپری کرد، ادامه داد: این عالم ربانی با احیای شعائر دینی، به‌ویژه عزای صدیقه کبری (س)، نامی نیک از خود به یادگار گذاشت.