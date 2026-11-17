به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: پیرو صدور هشدار قبلی مبنی بر فعالیت سامانه ناپایدار جوی، طی ۲۴ ساعت گذشته بارندگی‌های نسبتا مطلوبی در نواحی مختلف استان رقم خورد.

وی با اشاره به رکوردار بارش برف در سطح استان طی مدت مذکور، افزود: ارتفاع برف در این مدت در ایستگاه آلوارس شهرستان سرعین به ۸ سانتی‌متر رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: بیشترین میزان بارندگی نیز به ترتیب با ۱۴ و ۱۱ میلی‌متر از ایستگاه‌هایی در شهرستان گرمی و اردبیل گزارش شد.

کوهی عنوان کرد: در پی کاهش محسوس دما بارندگی‌ها در برخی نواحی شهرستان‌های اردبیل، نمین، سرعین، نیر، خلخال و گرمی به شکل برف به وقوع پیوست و نواحی کوهستانی این شهرستان‌ها پوشیده از برف هست.

وی گفت: از بعدازظهر امروز به تدریج سامانه بارشی از استان خارج می‌شود، اما با این حال هوای سرد تا صبح فردا در استان ماندگار خواهد بود.