«کارآگاه علوی۳» و «کوچک جنگلی» روی آنتن شبکه‌های یک و چهار

«کارآگاه علوی۳» و «کوچک جنگلی» روی آنتن شبکه‌های یک و چهار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در قسمت دوازدهم «کارآگاه علوی۳»، تحقیقات درباره پرونده قتل‌های باغ به بازماندگان یک دادگاه نظامی قدیمی و افراد مرتبط با آن می‌رسد.

با افزایش شمار مظنونان و آشکار شدن سرنخ‌های تازه، کارآگاه علوی و همکارانش می‌کوشند ارتباط میان شواهد و افراد مرتبط با پرونده را روشن کنند.

این مجموعه به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، در قالب درامی پلیسی‌تاریخی، پرونده‌های جنایی را در پیوند با فضای اجتماعی و مناسبات دوره خود روایت می‌کند.

بهنام تشکر، احمد نجفی، رسول نقوی، مرتضی اسماعیل‌کاشی، هدیه بازوند، حمیده مقدسی، علی دهکردی، رامین ناصرنصیر، نگین معتضدی، ایوب آقاخانی، یوسف صیادی و بابک نوری از بازیگران این مجموعه هستند.

قسمت دوازدهم «کارآگاه علوی۳» جمعه۲۹ آبان ساعت۲۲:۱۵ پخش می‌شود و بازپخش آن شنبه ساعت۱:۳۰ بامداد و۱۵:۱۵ خواهد بود.

مجموعه تاریخی «کوچک جنگلی» نیز به کارگردانی بهروز افخمی و محصول سال۱۳۶۳، از چهارشنبه۲۷ آبان هر شب از دقایق نخستین بامداد از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

این مجموعه در گونه‌های درام، تاریخی و زندگینامه‌ای، بخش‌هایی از قیام میرزا کوچک‌خان و مبارزات مردم گیلان را روایت می‌کند و زوایایی از زندگی و فعالیت‌های میرزا کوچک‌خان جنگلی را به تصویر می‌کشد.

علیرضا مجلل، مهدی هاشمی، فتحعلی اویسی، جهانگیر الماسی و جمعی دیگر از بازیگران در این مجموعه ایفای نقش کرده‌اند.

بازپخش «کوچک جنگلی» ساعت‌های۱۱ و۱۷ همان روز خواهد بود.