سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه ۱۴۰۵ باید در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۴۰۵ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه و یا معرفی نامه به مراکزآموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می بایست از تاریخ یکم تا چهارم آذر ماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت ، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکزآموزش که برای آنان تعیین شده است مراجعه کنند.

مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت ، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس، عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.