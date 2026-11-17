مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از مشارکت این شرکت در نمایشگاه «ایران پیشرو؛ فناوری‌های ایران آینده» با هدف معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه ناوگان برقی و ارائه خدمات حمل‌ونقلی به بازدیدکنندگان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید میثاق اختر با اشاره به برگزاری این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، یک دستگاه اتوبوس برقی در محل برگزاری مستقر خواهد شد.

وی افزود: همچنین دو دستگاه اتوبوس در روز‌ها و ساعات برگزاری نمایشگاه، از ساعت ۱۵ تا ۲۱، به‌منظور ارائه خدمات به دانشجویان حاضر در این برنامه در اختیار سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران قرار می‌گیرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: با هدف معرفی اقدامات و دستاورد‌های شرکت واحد در زمینه توسعه حمل‌ونقل پاک، کارشناسان فنی و متخصصان سامانه اتوبوس برقی نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت تا فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فنی این حوزه را برای بازدیدکنندگان تشریح کنند.