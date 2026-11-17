به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سجاد خلفوند با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج و آغاز برنامه‌های اجرایی پویش ملی «نهال امید» اظهار کرد: این پویش مردمی در راستای تحقق مطالبات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره توسعه فضای سبز و درختکاری، با هدف تبدیل کاشت درخت به حرکتی عمومی و فراگیر در کشور و استان آغاز شده است.

وی با تشریح بخشی از برنامه‌های اجرایی استان گفت: دو تفاهم‌نامه با محوریت توسعه فضای سبز و جلب مشارکت مردمی منعقد شده است که بر اساس یکی از آنها، تأمین و تحویل ۲ میلیون اصله نهال از سوی اداره‌کل منابع طبیعی پیش‌بینی شده است.

مسئول بسیج سازندگی لرستان ادامه داد: در تفاهم‌نامه دوم نیز کاشت ۳۱ هزار اصله نهال با محوریت بسیج دانش‌آموزی برنامه‌ریزی شده است که در چارچوب این پویش اجرا خواهد شد.

خلفوند با اعلام آغاز این پویش از امروز و تداوم آن تا پایان امسال، از مردم استان دعوت کرد با پیوستن به پویش ملی «نهال امید»، در توسعه فضای سبز و سرسبزی مناطق مختلف لرستان مشارکت کنند.