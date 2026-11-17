به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و شصت و یکمین شب از برگزاری اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی به میدان آمدند و با ندای الله اکبر آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی به جهانیان نشان دادند و با آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن نشان دادن اقتدار خود در دفاع از ایران اسلامی، بیعت مجدد خود را با مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام کردند.