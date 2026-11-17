

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج و در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب برای کمک‌رسانی به مردم مناطق جنوبی کشور گفت: مردم نوع‌دوست شهرستان مهریز در قالب پویش نذر آب به یاری هم‌وطنان خود شتافتند.

وی افزود: در نخستین مرحله از این پویش، ۸ هزار بطری آب معدنی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شده است که برای استفاده مردم مناطق جنوبی کشور ارسال خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مهریز با قدردانی از مشارکت مردم در این اقدام خداپسندانه ابراز امیدواری کرد با تداوم همراهی خیران و اقشار مختلف مردم، کمک‌های بیشتری برای تأمین نیاز‌های هم‌وطنان در مناطق جنوبی کشور جمع‌آوری و ارسال شود.