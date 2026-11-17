مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از امکان صدور و تمدید پروانه ساخت برای واحد‌های تولیدی واجد شرایط با ارائه مدارک معتبر جایگزین پروانه بهره‌برداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی علیزاده با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند صدور مجوزها، واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا جواز کسب صادرشده از اتحادیه‌های تولیدی ذی‌ربط، به‌عنوان واحد تولیدی معتبر شناخته می‌شوند.

وی افزود: بر این اساس، صدور و تمدید پروانه ساخت برای تولیدکنندگان با ارائه هر یک از مدارک یادشده بلامانع است و امکان پیگیری درخواست‌ها بر اساس این ضوابط فراهم شده است.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو همچنین درباره شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد گفت: این شرکت‌ها نیز اصولاً امکان دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و لازم است برای دریافت این مجوز اقدام کنند.