معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش گفت: آموزش‌های تربیت‌بدنی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که معلمان ضمن کسب مهارت‌های کاربردی، بتوانند آموخته‌های خود را متناسب با نیاز دانش‌آموزان به کار گیرند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت آموزش ابتدایی، رضوان حکیم‌زاده در نشست مشترک معاونت‌های آموزش ابتدایی و تربیت‌بدنی و سلامت با موضوع تبیین دوره آموزشی «بازی و ورزش مدرسه‌ای ویژه آموزگاران پایه»، با اشاره به اهمیت دوران کودکی در شکل‌گیری مهارت‌های بنیادین حرکتی، گفت: دوره ابتدایی فرصتی طلایی برای تقویت سواد حرکتی است و غفلت از این موضوع می‌تواند پیامد‌هایی به همراه داشته باشد که جبران آن در بزرگسالی دشوار است.

وی با بیان اینکه سواد حرکتی از آموخته‌های ماندگار و اثرگذار در تمام مراحل زندگی است، افزود: آموزش فعالیت‌های بدنی صحیح، علاوه بر ارتقای سلامت دانش‌آموزان، می‌تواند به بهبود سبک زندگی و سلامت خود معلمان نیز کمک کند؛ ازاین‌رو، ضروری است بخش قابل‌توجهی از دوره‌های آموزشی به تمرین‌های عملی و کسب مهارت اختصاص یابد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت جلوگیری از اضافه‌بار برنامه‌های آموزشی معلمان تصریح کرد: تعدد برنامه‌ها و انتظارات بخش‌های مختلف، بدون هماهنگی و انسجام، موجب افزایش فشار کاری بر آموزگاران می‌شود؛ بنابراین، برنامه‌های توانمندسازی باید با رویکرد تلفیقی و در چارچوب برنامه درسی مدارس اجرا شوند و ذیل برنامه یکپارچه توسعه حرفه‌ای «مدرسه توانا» قرار گیرند.

حکیم‌زاده با اشاره به ظرفیت برنامه «مدرسه توانا» در توسعه حرفه‌ای معلمان گفت: در این برنامه، مدیر مدرسه محور هدایت و راهبری توانمندسازی معلمان است و محتوای دوره‌ها باید با مشارکت آموزگاران و بر اساس نیاز‌های واقعی آنان، در کنار اولویت‌های آموزشی کشور، تدوین شود.

وی با تأکید بر اینکه معلمان بهترین مرجع برای شناسایی نیاز‌های حرفه‌ای خود هستند، خاطرنشان کرد: مشارکت آموزگاران در نیازسنجی و طراحی دوره‌های آموزشی، زمینه افزایش اثربخشی برنامه‌ها و کاربردی‌شدن آموزش‌ها را فراهم می‌کند.

معاون آموزش ابتدایی همچنین بر استمرار همکاری معاونت‌های آموزش ابتدایی و تربیت‌بدنی و سلامت در استان‌ها تأکید کرد و گفت: همکاری مشترک نباید به برگزاری نشست‌های ستادی محدود شود، بلکه لازم است در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌ها تداوم یابد تا از موازی‌کاری جلوگیری و زمینه تحقق اهداف مشترک فراهم شود.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجربه اجرای برنامه «بازی و یادگیری» در مدارس ابتدایی، بر ضرورت تلفیق بازی، یادگیری و فعالیت‌های تربیت‌بدنی تأکید کرد و افزود: در زیست‌بوم جدید برنامه درسی، بهره‌گیری از رویکرد‌های تلفیقی می‌تواند فرصت‌های مؤثرتری برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان فراهم کند.

وی در پایان، با قدردانی از تلاش‌های همکاران حوزه آموزش ابتدایی و تربیت‌بدنی و سلامت، خواستار اجرای هماهنگ، هدفمند و مهارت‌محور دوره آموزشی بازی و ورزش مدرسه‌ای در استان‌های سراسر کشور شد.