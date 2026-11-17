مدیرکل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری چهار ورزشگاه فوتبال کشور (غدیر اهواز، یادگار امام تبریز، شهید نصیری یزد و سردار آزادگان قزوین) به باشگاه‌های لیگ برتری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طباطبایی افزود: ورزشگاه ۷۰ هزار نفری یادگار امام تبریز، سومین ورزشگاه بزرگ فوتبال ایران و میزبان دیدار‌های خانگی تیم تراکتور است.

این مجموعه ورزشی که در دهکده المپیک تبریز قرار دارد، در سال ۱۳۶۸ وارد مرحله ساخت شد و در سال ۱۳۷۵ در دیدار تراکتور با پرسپولیس به بهره‌برداری رسید.

یادگار امام تبریز علاوه بر ظرفیت بالای میزبانی مسابقات، از ویژگی‌های مهندسی و معماری خاصی برخوردار است و بر اساس ارزیابی کنفدراسیون فوتبال آسیا، موفق به دریافت درجه A شده است.