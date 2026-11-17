مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی آفاقی نو به روی علوم اسلامی گشودند؛ ارتحال آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی را تسلیت و از تعطیلی درس‌های حوزه‌های علمیه تا پایان هفته جاری خبر داد و از مردم برای حضور باشکوه در مراسم تشییع، تدفین و مجالس بزرگداشت این مرجع عالیقدر دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله علیرضا اعرافی در پیام تسلیت خود، آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی را فقیهی محقق و مرجعی گرانسنگ توصیف کرد که قریب به یک قرن از عمر پربرکت خود را در تحصیل، تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان و هدایت مردم سپری کرد و زمینه‌ساز رشد حوزه‌های علمیه و پیشرفت تحقیقات در علوم اسلامی شد.

متن پیام بدین شرح است:





بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

قال الصادق(ع) : إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ

ارتحال جانسوز استاد عالی قدر آیت الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی(قدس سره الشریف) را به حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، رهبری معظم(دام ظله)، حوزه‌های علمیه، روحانیت معظم، ملت بزرگ ایران، مردم شریف قم، مسلمانان جهان، پیروان خاندان پیامبر اعظم(ص)، علاقمندان به مرجعیت در ایران و جهان، همه نهادهای عالی علمی و حوزوی و بویژه به آقازادگان مکرم و بیت شریف ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و درس‌های حوزه‌های علمیه از امروز تا پایان هفته جاری، برای عرض ادب به ساحت مقدس مرجعیت و شرکت در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ختم‌ تعطیل اعلام می‌شود.

آن فقیه عالیقدر و مرجع گرانسنگ قریب یک قرن عمر پربرکت خویش را در تحصیل، تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان فراوان، تولید آثار و نظریه‌های علمی و ارشاد و هدایت مردم و حوزویان سپری کرد و مایه رشد و تعالی حوزه علمیه قم و سایر حوزه های علمیه و پیشرفت تحقیقات فقهی، اصولی، تفسیری ، تاریخی و علوم اسلامی شد.

آن فقیه محقق حوزه کهن نجف اشرف را درک و از اعلام آن فیض برد و در حوزه مشهد مقدس به افاضه پرداخت و آنگاه در حوزه کهن و سرافراز قم استقرار یافت و با ژرف اندیشی و تحقیقات عمیق و بیان جذاب و شور انگیز و با کرسی پررونق تدریس خویش مرزهای فقه و اصول و تفسیر را گسترش داد و شاگردان بیشماری تربیت کرد و آفاقی نو به روی علوم اسلامی گشود.

آن درخت تناور فقاهت در کرسی‌ بحث و درس و جلسات پربار مباحث علمی و تحقیقات و تدقیقات فقهی و نازک اندیشی‌های کلامی و تاریخی و دیگر چون خورشید می‌درخشید و در مسند خطابه حسینی( ع) و هدایت و ارشاد مردم در ایران و کشورهای دیگر خاطرات و برکات زیادی به جای گذارد.

آن استاد گرامی مدافع اسلام عزیز و ولایت الهی و نبوی (ص) و مقامات والای علوی (ع) و فاطمی (ع) بشمار می آمد و در عصر مبارزات ملت ایران و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) و سپس در عصر رهبر شهید امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) همراه انقلاب اسلامی و دلسوز و راهنما و ناصح ملت ایران و حوزه‌های علمیه و نظام اسلامی بود و حمایت‌های ایشان از رشد علمی و اخلاقی حوزه و جامعه و نیز اهتمام ایشان به تربیت طلاب و فضلای مستعد و برجسته و تأسیس مراکز و رشته های تخصصی ستایش برانگیز است.

افزون بر همه اینها معنویت و صفای باطن و اخلاق نیکو و زهد و پاکزیستی و پایبندی ایشان به سنت های اصیل اخلاقی و علمی حوزه و ارادت به حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) الهام بخش حوزه و دانشگاه و طلاب و جوانان و استادان خواهد بود و اینک این استوانه بزرگ فقاهت به ملکوت اعلی پر کشیده است و حوزه‌های علمیه و شاگردان و علاقه مندان خود را به سوگ نشانده است و اکنون حوزه‌های علمیه و طلاب جوان و اساتید عزیز هستند و تراث ارزشمند علمی ایشان و عهد همه ما بر تداوم مسیر طهارت و فقاهت و مرجعیت و ادامه راه اسلام و مکتب و انقلاب اسلامی و شهدای عالیقدر استوار است .

ضمن درود به روان پاک ایشان، امید است حوزه‌های علمیه و مردم شریف قم و ایران و جهان دین خود را به ایشان و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) ادا نمایند و در همه مراسم باشکوه فراوان شرکت نمایند.

عاش سعیداً و مات سعیداً

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه