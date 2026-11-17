مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان بر ضرورت ثبت رسمی نقل‌وانتقال اسناد مالکیت سبزرنگ، آگاهی شهروندان از روش‌های قانونی انجام معاملات ملکی و رعایت تعرفه‌های مصوب در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب اظهار داشت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، هم‌زمان با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که از این تاریخ به بعد صادر یا تعویض شده و به رنگ سبز هستند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین در متن این اسناد، به استناد تبصره ۴ ماده یک قانون، صراحتاً به مشمول بودن سند نسبت به قانون الزام اشاره شده است.

وی با اشاره به آثار حقوقی تنظیم اسناد عادی برای این دسته از املاک افزود: چنانچه ملکی دارای سند مالکیت سبزرنگ باشد، تنظیم قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی برای نقل‌وانتقال آن، جایگزین ثبت رسمی معامله نخواهد بود و دعاوی ناشی از معاملات ثبت‌نشده، مطابق مقررات قانون، در مراجع قضایی قابل استماع نیست. ازاین‌رو، مالکان و خریداران باید پیش از انجام هرگونه معامله، به رنگ سند مالکیت و الزامات قانونی مربوط به آن توجه داشته باشند.

خوب در ادامه، با تشریح روش‌های پیش‌بینی‌شده برای انجام معاملات در چارچوب قانون الزام ، ادامه داد: شهروندان برای ثبت رسمی معاملات املاک مشمول این قانون، می‌توانند از سه مسیر اقدام کنند؛ مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی، ثبت پیش‌نویس قرارداد از طریق مشاوران املاک و یا تنظیم قرارداد یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد.

عضو شورای قضائی استان خوزستان در تشریح روش نخست بیان کرد: در صورت مراجعه مستقیم طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی، حسب نوع معامله و شرایط توافق‌شده، امکان تنظیم سند انتقال قطعی یا قولنامه رسمی و تعهد به بیع وجود دارد. مطابق ماده ۲ قانون الزام، تنظیم قولنامه رسمی برای مواردی که تمام ثمن معامله به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌شود یا طرفین شرایط خاصی برای انجام معامله در نظر گرفته‌اند، پیش‌بینی شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با تأکید بر تفاوت قولنامه رسمی با مبایعه‌نامه‌های عادی تصریح کرد: قولنامه رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت می‌شود و برای فروشنده محدودیت حقوقی ایجاد می‌کند؛ به این معنا که فروشنده نمی‌تواند برخلاف تعهد رسمی ثبت‌شده، ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

وی درباره مسیر دوم انجام معاملات از طریق مشاوران املاک نیز توضیح داد: در این روش، مشاور املاک می‌تواند پیش‌نویس قرارداد را شامل مشخصات طرفین، مشخصات ملک و مذاکرات مقدماتی معامله در سامانه درج کند. پس از ثبت پیش‌نویس، طرفین حداکثر پنج روز فرصت دارند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا مراحل قانونی تنظیم و ثبت سند را پیگیری کنند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، پیش‌نویس به‌صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد.

زمان خوب با بیان اینکه پیش‌نویس قرارداد به‌منزله ثبت نهایی معامله نیست، خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که در مرحله درج پیش‌نویس، از مبادله هرگونه وجه، ثمن معامله یا اسناد و مدارک مربوط به انتقال خودداری کنند و انجام تعهدات مالی را به طی مراحل قانونی و ثبت رسمی معامله موکول کنند.

وی در ادامه به امکان استفاده از قراردادهای یکسان در سامانه اشاره کرد و گفت: قراردادهای یکسان، نمونه قراردادهای متحدالشکلی هستند که متناسب با نوع معامله در سامانه پیش‌بینی شده‌اند و طرفین می‌توانند با مراجعه به مشاور املاک یا از طریق خودکاربری، اطلاعات موردنیاز را تکمیل و قرارداد را ثبت کنند. پس از ثبت قرارداد یکسان، طرفین حداکثر سه ماه فرصت دارند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا سردفتر پس از بررسی مفاد قرارداد، انجام استعلام‌های قانونی و احراز شرایط لازم، مراحل تأیید و ثبت نهایی معامله را انجام دهد و قرارداد در فرایند قانونی به سند انتقال رسمی تبدیل شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مراجعین در فرایند ارائه خدمات ثبتی، رعایت دقیق تعرفه‌های قانونی در دفاتر اسناد رسمی را از تکالیف سردفتران و دفتریاران دانست و اظهار داشت: تمامی وجوه مربوط به تنظیم اسناد باید صرفاً بر اساس تعرفه‌های مصوب و محاسبات سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت شود و مطالبه هرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی مجاز نیست.

وی افزود: دریافت حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب یا مطالبه وجه با عناوینی نظیر تسریع در انجام کار، حق مشاوره بدون مستند قانونی، هزینه بایگانی، تایپ و سایر خدمات اداری پیش‌بینی‌نشده، همچنین توافق با مراجعین برای دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه‌های قانونی، از جمله مواردی است که دفاتر اسناد رسمی باید از آن اجتناب کنند.

خوب در پایان با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در اجرای صحیح قانون الزام خاطرنشان کرد: آشنایی شهروندان با الزامات قانونی معاملات املاک، انتخاب مسیر صحیح برای ثبت رسمی قراردادها و اطلاع از حقوق قانونی خود در دفاتر اسناد رسمی، می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی پیشگیری کند. مردم باید اطمینان داشته باشند که انجام معاملات مشمول قانون از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و پرداخت هزینه‌ها بر اساس تعرفه‌های مصوب، مبنای صیانت از حقوق قانونی آنان خواهد بود.