



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد مهدی هادیان شیرازی رئیس هیات تنیس روی میز فارس گفت:این رقابت‌ها در ۲ مرحله برگزار می‌شود که هر مرحله شامل مسابقات آزاد و دسته برتر است و امتیاز‌های کسب‌شده در مجموع این مراحل، مبنای شناسایی و انتخاب استعداد‌های برتر برای حضور در اردوی تیم ملی خواهد بود.

وی افزود: رقابت‌های آزاد نوجوانان روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و هشت بازیکن برتر این بخش به هشت بازیکن حاضر در دسته برتر اضافه خواهند شد تا رقابت ۱۶ ورزشکار برای کسب جایگاه‌های برتر شکل بگیرد.

وی ادامه داد: مسابقات دسته برتر نیز روز‌های پنجشنبه و جمعه پیگیری خواهد شد.