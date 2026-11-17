پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس بر روی دستان مردم روستای سلخ قشم تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس بنیاد شهید شهرستان قشم گفت: این شهید ۲۵ ساله در عملیات بدر و منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

تقی زاده افزود: پیکر این شهید پس از تشییع از میدان شهید سلیمانی شهر قشم تا روستای سلخ در جوار مسجد امام حسن (ع) این روستا به خاک سپرده شد.

وی گفت: پس از اقامه نماز مغرب و عشاء نیز مراسم شبی با شهید گمنام برگزار و اهالی روستای سلخ بر ادامه مسیر و آرمان‌های شهدا تأکید کردند.

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