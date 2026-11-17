نشست صمیمی شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات با حضور عبدالجبار کاکایی، شاعر نام‌آشنای کشور، در یزد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در ادامه برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نشست صمیمی شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات با حضور استاد عبدالجبار کاکایی، شاعر نام‌آشنای کشور، در یزد برگزار شد.

این نشست با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» و با هدف انتقال تجربه، تقویت استعداد‌های ادبی و ترغیب نوجوانان و جوانان به شعر و نویسندگی، با حضور اعضای محافل ادبی کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان با اشاره به استقبال خوب نوجوانان و جوانان از این برنامه گفت: انتقال تجربه‌های ادبی و آشنایی نسل جوان با شاعران برجسته کشور می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های شعری و پرورش شاعران آینده استان باشد.

رفیعی افزود: برگزاری مستمر چنین نشست‌هایی، به‌ویژه به‌صورت ماهانه، می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت علاقه‌مندان به شعر و ادبیات را هموار کند.

در این نشست، استاد عبدالجبار کاکایی نیز به بیان دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود در عرصه شعر و ادبیات برای حاضران پرداخت.