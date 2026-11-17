به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی با ادامه یافتن الگوی پایداری در جو احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از از عصر امروز سه شنبه ۲۶ آبان تا عصر جمعه ۲۹ آبان در مناطق مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و شهر‌های صنعتی و بزرگ استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری ادامه داد: با توجه به این پدیده توصیه می شود اقدامات لازم از جمله عدم تردد غیر ضروری در سطح شهر‌ها به ویژه افراد آسیب پذیر و کودکان، پرهیز از فعالیت ورزشی در فضای باز، استفاده از ناوگان عمومی و کنترل فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده انجام شود.