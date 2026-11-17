رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان؛ از افزایش شمار مدال‌های طلای دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های علمی جهانی و بین‌المللی از ۱۱ مدال در سال گذشته به ۲۴ مدال خبر داد و گفت: تیم ایران در المپیاد جهانی نجوم با کسب پنج مدال طلا، قهرمان این رقابت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا حسینی امروز در آیین تجلیل از مدال آوران المپیاد‌های علمی جهانی ۲۰۲۶، در تشریح دستاورد‌های اخیر دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های علمی بین‌المللی گفت : در المپیاد جهانی نجوم، هر پنج عضو تیم ایران موفق شدند مدال طلا کسب کنند و علاوه بر قهرمانی تیمی، رتبه‌های اول تا سوم انفرادی جهان نیز به دانش‌آموزان ایرانی رسید.

وی افزود: دانش‌آموزان ایرانی همچنین جوایز بالاترین نمره تئوری و بالاترین نمره عملی این رقابت‌ها را کسب کردند، به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از جوایز بخش‌های انفرادی و تیمی به کشور‌های دیگر نرسید.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به درخشش دانش‌آموزان ایرانی در سایر رقابت‌های علمی بین‌المللی گفت : دانش‌آموزان کشورمان در المپیاد‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، هوش مصنوعی، کامپیوتر، جغرافیا و علوم زمین نیز دستاورد‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند.

حسینی با بیان اینکه ظرفیت علمی مدال‌آوران ایرانی فراتر از کسب افتخار در رقابت‌های بین‌المللی است، افزود : امروز مدال‌آوران ایرانی به‌طور مستقیم در آموزش و آماده‌سازی تیم‌های ملی ۱۵ کشور جهان نقش دارند ، همچنین رقابت‌هایی با طراحی ایرانی در سطح جهانی برگزار شده است که در مجموع بیش از ۱۰۰ کشور در این المپیاد‌ها مشارکت می‌کنند.

باشگاه دانش پژوهان در جشنواره شهید رجایی دستگاه برتر را کسب کرد

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت: باشگاه دانش‌پژوهان جوان در شهریورماه ۱۴۰۴، در جشنواره ملی شهید رجایی، به‌عنوان دستگاه برتر در حوزه اقدام برجسته و تحول‌آفرین انتخاب شد. این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی نخبگان این مجموعه برای پیشبرد امور و ایجاد تحول در مأموریت‌های محوله است.

حسینی افزود : اگر به مسیر طی‌شده باشگاه نگاه کنیم، از تذکرات مکرر رهبر شهید در دهه ۱۳۹۰ درباره نتایج ایران در المپیاد‌های جهانی تا افتخارات امروز، شاهد یک تحول جدی هستیم. باشگاهی که در سال‌های نخست، کسب حتی یک مدال جهانی برای آن افتخاری بزرگ محسوب می‌شد، امروز توانسته است دانش و فناوری شناسایی، پرورش و آماده‌سازی دانش‌آموزان مستعد برای کسب مدال‌های جهانی را در داخل کشور بومی‌سازی کند.

وی گفت : این مجموعه اکنون مسیر بهبود نتایج، ارتقای مدال‌های نقره و برنز به طلا و تقویت جایگاه ایران در المپیاد‌های جهانی را به‌خوبی شناخته و می‌داند که چگونه با اصلاح نظام آموزش و ارتقای فرایند آماده‌سازی، این مسیر را ادامه دهد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان افزود : دستاورد شبکه ارزشمند و گسترده‌ای متشکل از حدود ۵۰۰ نفر از نخبگان، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های برتر کشور، صرفا در چند مدال جهانی نیست، هرچند بسیار ارزشمند و افتخارآفرین، است بلکه این سرمایه انسانی و علمی، ظرفیتی فراتر از موفقیت در المپیاد‌ها دارد و می‌تواند به موتور محرک یک خیزش علمی در کشور تبدیل شودکه تحقق آن همواره مورد تأکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده است.

حسینی گفت: ماموریت آینده باشگاه دانش پژوهان جوان باید فراتر از تربیت مدال‌آوران المپیاد‌های جهانی تعریف شود و بر تبدیل این شبکه نخبگانی به یک پیشران مؤثر برای تولید علم، حل مسائل راهبردی کشور و تربیت نسل جدیدی از دانشمندان و فناوران تراز اول متمرکز باشد.

باشگاه دانش پژوهان جوان به باشگاه آینده سازان ایران تبدیل می‌شود

حسینی گفت: می‌خواهیم باشگاه دانش پژوهان جوان را به باشگاه آینده سازان ایران تبدیل کنیم. مجموعه‌ای که در کنار کسب افتخارات بین‌المللی، دانش آموختگان در هسته‌های مسئله محور گرد هم بیایند، بیاموزند و با دستگاه‌های اجرایی ارتباط برقرار کنند و برای مسائل واقعی کشور آماده شوند.

وی افزود : این توقع بیجا نیست که ما از این بچه‌ها به عنوان آینده سازان ایران نام ببریم. امروز باید شاهد حضور این نخبگان در حل مسائل بزرگ کشور باشیم.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت : امیدواریم دو سال آینده گزارشی که ارائه می‌کنیم علاوه بر این شمار مدال‌ها، شامل شمار مسئله‌هایی باشد که این نخبه‌ها در آن مشارکت می‌کنند، شمار مسئله‌هایی باشد که به دست این نخبگان حل شده است و شمار فعالیت‌هایی باشد که این نخبگان در کشور رشد دادند.

همراهی سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری استخدامی کشور

حسینی گفت: باید تلاش کنیم این نخبگان در فضای واقعی رشد کنند و برای پیشبرد این مسیر هم با راهبری وزارت آموزش و پرورش به حمایت ویژه و همراهی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری کشور نیاز است.

وی افزود : نگاه به باشگاه دانش‌پژوهان جوان باید بر مبنای سرمایه‌گذاری برای آینده کشور باشد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت : خروج مدال آوران المپیادی در مقطع کارشناسی که در سال ۹۸ و ۹۹ به عددی حدود ۳۰ درصد رسیده بود، در این سال‌ها تقریباً به صفر رسیده است.

حسینی افزود : اگر مسئولان در کنار این فرزندان بایستید ما هم عهد میبندیم بایستیم و ایران عزیز را ایستاده نگه داریم.