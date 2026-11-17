توقف گرمایش اداری در کرمان تا اول دی؛ ۲۰۰ اکیپ گشت گاز در مسیر نظارت بر اصناف

توقف گرمایش اداری در کرمان تا اول دی؛ ۲۰۰ اکیپ گشت گاز در مسیر نظارت بر اصناف

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در راستای مدیریت مصرف انرژی و مقابله با فشار بر شبکه گاز در فصل سرما، شرکت گاز استان کرمان از ممنوعیت استفاده از وسایل گرمایشی در ادارات تا ابتدای دی‌ماه خبر داد و عملیات بازرسی از واحد‌های تجاری و صنفی را با اعزام ۲۰۰ تیم نظارتی آغاز کرد.

هم‌زمان با آغاز روز‌های سرد سال، شرکت گاز استان کرمان با هدف مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی، طرح نظارتی گسترده‌ای را در سطح استان کلید زد. بر اساس این طرح، ۲۰۰ اکیپ گشت نظارتی وظیفه بازرسی از واحد‌های تجاری، صنفی و دستگاه‌های اداری را بر عهده دارند تا از رعایت ضوابط مصرف اطمینان حاصل کنند.

مأموران این گشت‌ها به‌ویژه بر استفاده غیرمجاز از وسایل گرمایشی پرمصرف و استفاده از تجهیزات گرمایشی در فضا‌های باز تمرکز دارند. در جریان بازدید‌ میدانی مدیرعامل شرکت گاز استان، به واحد‌هایی که برخلاف ضوابط عمل کرده بودند، تذکر جدی داده شد.

مسئولان شرکت گاز تأکید کرده‌اند که این اقدامات صرفاً جهت تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از بحران در روز‌های اوج مصرف انجام می‌شود.

همچنین هشدار داده شده است که در صورت تکرار تخلفات و بی‌توجهی به تذکرات مأموران، اشتراک گاز واحد‌های متخلف قطع خواهد شد. مدیران و اصناف موظف هستند با رعایت دقیق دستورالعمل‌ها، در عبور از این دوره سخت از تأمین انرژی، با این طرح همکاری کنند.