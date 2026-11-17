مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش غلظت آلاینده‌ها بویژه طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده جوی پایدار تا اواخر هفته در اغلب مناطق استان است.

وی ادامه داد: این پدیده سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها بویژه طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین از اواخر روز چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه ارتفاعات و مناطق شمال و شمال شرق تحت تاثیر عبور ریز موج‌هایی قرار خواهند گرفت که سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های پراکنده دراین مناطق خواهد شد.

به گفته او، تا روز پنجشنبه روند افزایش دما در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت و سپس تا اوایل هفته آینده تغییرات محسوس نخواهد بود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۲۸.۶ و ایذه با دمای ۶.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.