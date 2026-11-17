



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در پی شهادت سردار سید محمدحسین(سید معین) انجوی نژاد مشاور استاندار در امور ایثارگران پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام حسینعلی امیری به شرح زیر است:

شهادت پرافتخار سردار سرافراز، سید محمدحسین انجوی‌نژاد موجب تأثر و تألم عمیق شد.

ایشان، عمر پربرکت خود را در راه پاسداری از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و دفاع از عزت و امنیت ایران عزیز سپری کرد و در کسوت مشاور استاندار در امور ایثارگران نیز منشا خدمات ارزشمندی به این جامعه عزیز بود و سرانجام به پاداش سال‌ها مجاهدت و ایثار، به خیل همرزمان شهید خود پیوست.

بی‌تردید، نام و یاد این شهید گران‌قدر در حافظه تاریخی مردم فارس و در میان همه کسانی که دل در گرو استقلال، سربلندی و امنیت میهن دارند، ماندگار خواهد بود و راه روشن او، الهام‌بخش نسل‌هایی است که خدمت صادقانه و فداکاری در راه آرمان‌های بلند ایران را سرلوحه کار خویش قرار می‌دهند.

اینجانب شهادت این سردار والامقام را به خانواده معزز ایشان، کارکنان محترم استانداری فارس، جامعه ایثارگران، همرزمان و عموم مردم شریف استان تبریک و تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.