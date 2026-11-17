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فردا با عبور امواجی کم دامنه و زودگذر از تراز میانی جو، در برخی نقاط آذربایجان غربی شاهد بارش باران (با احتمال رعدوبرق) و وزش باد (در جنوب استان گاهی شدید) خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی، امروز سه شنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود و مه یا غبار صبحگاهی پدیده غالب نقاط استان پیش بینی میشود.
روز چهارشنبه با عبور امواجی کم دامنه و زودگذر از تراز میانی جو، در برخی نقاط شاهد بارش باران (با احتمال رعدوبرق) و وزش باد (در جنوب استان گاهی شدید) خواهیم بود که این ناپایداریهای جوی به تناوب تا روز پنجشنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت و از روز جمعه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد شد.
از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۱+ و ۱۶ درجه در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۱- سردترین و بوکان با ۲۰+ گرمترین نقطه استان گزارش شده است و طبق الگوهای دمایی طی دو روز آینده تغییرات محسوسی در سطح استان رخ نخواهد داد، اما از اواخر هفته جاری دمای هوای استان بطور نسبی افزایش مییابد.