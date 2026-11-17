به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، امروز سه شنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود و مه یا غبار صبحگاهی پدیده غالب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

روز چهارشنبه با عبور امواجی کم دامنه و زودگذر از تراز میانی جو، در برخی نقاط شاهد بارش باران (با احتمال رعدوبرق) و وزش باد (در جنوب استان گاهی شدید) خواهیم بود که این ناپایداری‌های جوی به تناوب تا روز پنجشنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت و از روز جمعه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد شد.

از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۱+ و ۱۶ درجه در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۱- سردترین و بوکان با ۲۰+ گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است و طبق الگو‌های دمایی طی دو روز آینده تغییرات محسوسی در سطح استان رخ نخواهد داد، اما از اواخر هفته جاری دمای هوای استان بطور نسبی افزایش می‌یابد.