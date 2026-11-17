به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، مخاطبان از شهر‌های مختلفی، چون تهران، اراک، سیستان و بلوچستان، مشهد و ... با ۱۶۲ تماس گرفتند و بیش از همه نگاه مثبتی به برنامه‌های سلام صبح بخیر و صبح جمعه با شما در رادیو ایران داشتند.

برخی از مخاطبان نسبت به پرداخت پیگیرانه تا حصول به نتیجه در زمینه مشکلات معیشتی مردم، تاکید کردند.

همچنین مخاطبان درخواست کردند که در برنامه صبح جمعه با شما، بیشتر بازیگران و هنرمندان قدیمی این برنامه حضور داشته باشند.

طبق آمار منتشر شده از سوی روابط عمومی رسانه ملی، برنامه صبحگاهی سلام صبح بخیر در رادیو ایران بیشترین مخاطب صبحگاهی در میان شبکه‌های رادیویی را داشته است.