به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی اعلام قصد خودسوزی یک جوان ۲۲ ساله در محدوده مسکن مهر رشت، مأموران کلانتری ۱۷ فوری به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این جوان با ریختن یک ظرف ۴ لیتری بنزین روی بدن خود و در دست داشتن فندک، قصد آتش زدن خود را داشت که با حضور به موقع مأموران از وقوع حادثه خودسوزی جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه این جوان اختلاف خانوادگی و مشکلات شخصی را علت اقدام خود عنوان کرد، از شهروندان خواست در شرایط بحرانی از تصمیم‌های هیجانی خودداری کرده و برای حل مشکلات شخصی، از مشاوران و افراد متخصص کمک بگیرند.