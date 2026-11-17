مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد از توزیع بیش از ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم و تأمین بیش از ۵۰۰ بسته معیشتی در قالب پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قباد مبشری با اشاره به آغاز این پویش همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت به مدت ۴۰ روز و تا سالروز ولادت باسعادت حضرت امام علی (ع)، سیزدهم رجب، ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این پویش با هدف حمایت از نیازمندان در زمینه تأمین غذای گرم، بسته‌های معیشتی و تعمیر وسایل ضروری منزل خانواده‌های نیازمند، اعم از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سایر اقشار کم‌برخوردار جامعه اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد با بیان اینکه این پویش با محوریت مراکز نیکوکاری و مشارکت خیران و گروه‌های مردمی در حال اجراست، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان استان توزیع و بیش از ۵۰۰ بسته معیشتی نیز تأمین و به خانواده‌های نیازمند اهدا شده است.

مبشری با دعوت از مردم استان برای مشارکت در این پویش گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز نیکوکاری در محله خود یا از طریق شماره کارت‌های اعلام‌شده در هر شهرستان، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به دست نیازمندان برسانند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این پویش تقویت همدلی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه است تا در شرایط کنونی، خانواده‌های نیازمند احساس تنهایی نکنند و از حمایت‌های مردمی بهره‌مند شوند.