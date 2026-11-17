سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و توقیف اموال افرادی که با دعوت به بمباران ایران و تخریب زیرساخت‌های کشور اقدام کرده‌اند خبر داد و گفت: برای دستگیری این افراد نیز از ظرفیت پلیس بین‌الملل و سازوکار‌های استرداد مجرمان استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قضایی علیه افرادی که در جریان حوادث اخیر به اقدامات خصمانه علیه کشور و دعوت به حمله به زیرساخت‌ها و مردم ایران پرداخته‌اند اظهار کرد: دستگاه قضایی اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده و افراد موردنظر شناسایی شده‌اند.

کاظمی افزود: علاوه بر شناسایی و توقیف اموال این افراد، اقدامات لازم برای دستگیری آنها از طریق پلیس بین‌الملل و سازوکار‌های استرداد مجرمان نیز در حال پیگیری است. وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده این افراد در مراحل مختلف قضایی قرار دارد، گفت: برخی از آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند و پرونده برخی دیگر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: پیگیری‌های قضایی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

تشکیل پرونده قضایی برای ترور رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضایی درباره ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از اعضای خانواده ایشان خبر داد و گفت: اقدامات کیفری علیه عاملان و متهمان این اقدام تروریستی در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

کاظمی با اشاره به ابعاد حقوقی و قضایی این ترور اظهار کرد: این حادثه صرفاً یک پرونده قتل جنایی نیست، بلکه ضایعه‌ای عمیق برای ملت ایران و همه آزادی‌خواهان جهان محسوب می‌شود و پیگیری قضایی آن از ابعاد مختلف در دستور کار قرار دارد. وی افزود: این پرونده علاوه بر شهادت رهبر شهید، شهادت و جان‌باختن اعضای خانواده ایشان از جمله همسر، فرزند، عروس، نوه‌های خردسال و داماد ایشان را نیز در بر می‌گیرد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده پس از طی مراحل دادسرا وارد مراحل بعدی رسیدگی شده است، گفت: در این پرونده علیه ۹۲ متهم آمریکایی و ۶۷ متهم رژیم صهیونیستی نیز اقدامات قضایی در حال انجام است.

تشکیل ۳۴۲ پرونده قضایی برای مقابله با آلودگی هوا

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۳۴۲ پرونده در حوزه مدیریت و مقابله با آلودگی هوا خبر داد و گفت: تاکنون سه مورد ترک فعل مسئولان در سطوح استانی نیز شناسایی و مورد پیگیری قضایی قرار گرفته است. وی با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک اظهار کرد: دادستانی‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها، موضوع اجرای این قانون و مقابله با عوامل آلاینده هوا را به‌صورت جدی دنبال می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در تهران با توجه به شدت آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامت شهروندان، کارگروه تخصصی با حضور ۲۸ دستگاه اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان هواشناسی تشکیل شده است.

پیگیری نوسازی ناوگان و کیفیت سوخت

کاظمی ادامه داد: موضوعاتی از جمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده، توسعه حمل‌ونقل برقی، کیفیت سوخت و تأمین اعتبارات موردنیاز دستگاه‌ها در این کارگروه پیگیری می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نظارت‌های میدانی بر منابع آلاینده گفت: بازدید از نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها، واحد‌های صنعتی و سایر مراکز آلاینده در دستور کار قرار دارد و وظایف قانونی مسئولان این مراکز نیز بررسی می‌شود. وی تأکید کرد: با دستگاه‌ها و مسئولانی که از اجرای تکالیف قانونی خود تخلف کرده باشند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در مواردی که ترک فعل واجد وصف مجرمانه باشد، از ظرفیت‌های قانونی برای تعقیب قضایی استفاده خواهد شد.

افزایش بیش از هزار درصدی کتابخانه‌های عمومی نسبت به ۱۳۵۷

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب، کتابداری و کتابخوانی، کتاب را باب گفت‌و‌گو با آینده، پیشرفت و تمدن دانست و از افزایش بیش از هزار درصدی تعداد کتابخانه‌های عمومی و نقاط خدمت کتابخوانی نسبت به سال ۱۳۵۷ خبر داد.

کاظمی با بیان اینکه ایرانیان از تبار کتاب بوده‌اند و در عرصه کتابت، کتاب‌آرایی، کتاب‌نویسی و ترویج کتاب افتخارآفرینی کرده‌اند، افزود: ایرانیان در تمام تاریخ و تمدن خود همواره به دنبال ترویج دانش بوده‌اند و از استوانه‌های دانش در تمدن بشری به شمار می‌روند.

کاظمی با اشاره به اهمیت کتاب در دین اسلام گفت: اسلام دینی دانش‌پایه است؛ دینی که با «اقرا» آغاز می‌شود و تعقل و تفکر در آن عبادت است. در این دین، کلمه، قلم و بیان مقدس است و در ادبیات قرآنی، تکوین و تشریع بر پایه کلمه است.

کاظمی تصریح کرد: در چنین دینی قلم اهمیت دارد، زیرا با قلم خلقت ایجاد می‌شود و انحصار دانش در دین اسلام شکسته می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آمار‌های رسمی ارائه‌شده از سوی مسئولان امر گفت: نسبت به سال ۱۳۵۷ در حوزه کتابخانه‌های عمومی، بیش از هزار درصد افزایش در تعداد کتابخانه‌ها و نقاط خدمت کتابخوانی داشته‌ایم. در زمینه زیربنای کتابخوانی نیز حدود ۵۰۰ درصد رشد ثبت شده است.

کاظمی همچنین با اشاره به پوشش تحصیلی دانش‌آموزان و کودکان افزود: بر اساس گزارشی که مشاهده کرده‌ام، در آموزش ناخالص جزو ۱۵ کشور اول دنیا هستیم و بیش از ۹۸ درصد کودکان عزیز ما مقطع ابتدایی را سپری می‌کنند.

حفظ قرآن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های عفو زندانیان

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آمار ارائه‌شده در حوزه فعالیت‌های قرآنی زندان‌ها اظهار کرد: در سال جاری ۱۱ نفر از زندانیان حافظ کل قرآن کریم شده‌اند، دو نفر به حفظ کل نهج‌البلاغه دست یافته‌اند، پنج هزار و ۶۳۳ نفر حافظ بیش از یک تا ۳۰ جزء قرآن کریم شده‌اند و پنج نفر نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند.

کاظمی افزود: رئیس قوه قضائیه با توجه به تأکیدات امام شهید اعلام کردند مسئله حفظ قرآن کریم باید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌ها در عفو زندانیان مورد توجه قرار گیرد و در موارد متعددی نیز حفظ قرآن به‌عنوان یکی از اسباب عفو مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در حوزه کتاب، فرهنگ و دانش اظهار کرد: در جلسه شورای عالی قضایی، سکان‌دار عدلیه دستور صادر کرد که در حوزه کتاب و مباحث دانشی اقدامات متنوعی انجام شود.

کاظمی افزود: تأکید رئیس قوه قضائیه بر این بود که معاون اول قوه قضائیه در زمینه مشکلات و چالش‌های حقوقی و قضایی مؤلفان و ناشران ورود کند و این افراد در صورت داشتن هرگونه چالش و مشکل، موضوعات خود را در نشست هم‌اندیشی مطرح کنند تا قوه قضاییه برای رفع مشکلات این قشر تلاش کند.

کاظمی گفت: در خصوص گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و ارتقای آگاهی‌های خانواده بزرگ قوه قضائیه نیز مقرر شد اقدام ویژه‌ای انجام شود. بر همین اساس پژوهشگاه قوه قضائیه، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مأمور شدند طرحی جامع و عملیاتی برای افزایش کتاب‌خوانی در قوه قضائیه و برنامه‌های کتابخانه‌ای در این مجموعه تهیه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ارتباط مطالعات با مسائل حقوقی و قضایی اظهار کرد: مسائل مربوط به مطالعه با موضوعات حقوقی و قضایی پیوند بسیار زیادی دارد. از یک سو، ارتقای سواد حقوقی در جامعه موجب پیشگیری می‌شود و بسیاری از مشکلات به این دلیل رخ می‌دهد که قربانیان از سواد حقوقی لازم برخوردار نبوده‌اند.

کاظمی افزود: از سوی دیگر قضات و کارکنان قوه قضائیه نیز باید همواره در مسیر ارتقای علمی حرکت کنند تا بتوانند با مسائل روز همراه باشند و آرای شایسته‌ای صادر کنند.

جایگاه علمی علامه طباطبایی

کاظمی با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی اظهار کرد: علامه طباطبایی از فیلسوفان و اندیشمندان برجسته اسلام در قرن اخیر بودند که شاگردان برجسته‌ای تربیت کردند و این شخصیت‌ها در عرصه‌های مختلف منشأ اثر شدند.

کاظمی افزود: آیت‌الله قدوسی و شهید آیت‌الله بهشتی، از بنیان‌گذاران قوه قضائیه، هر دو از درس‌آموختگان مکتب علمی این عالم بزرگ بودند.

تسلیت درگذشت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی

سخنگوی قوه قضائیه با تسلیت درگذشت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی گفت: با کمال تأسف مطلع شدیم یکی دیگر از علمای ربانی و مراجع عالی‌قدر جهان تشیع دار فانی را وداع گفته‌اند.

کاظمی با اشاره به جایگاه علمی این مرجع فقید تصریح کرد: ایشان قریب به پنج دهه به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشتند و درس‌های ایشان از پربارترین و پرمراجعه‌ترین دروس حوزه‌های علمیه بود.

تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت و گفت: در مجموع ۱۳۰ پرونده در این فرآیند مورد بررسی و نظارت ستادی قرار گرفت و خوشبختانه امروز این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و بخش قابل توجهی از آنها به نتیجه رسیده است.

کاظمی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری مجدد چنین پرونده‌هایی گفت: صرف رسیدگی به پرونده‌های موجود کافی نیست و باید ریشه‌های تشکیل این پرونده‌ها به‌طور دقیق شناسایی شود و هرجا در ساختارها، فرآیند‌ها یا سازوکار‌های اجرایی نقصی وجود داشته که زمینه‌ساز شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شده است، باید این نواقص برطرف و مسیر‌های ایجاد چنین پرونده‌هایی مسدود شود.