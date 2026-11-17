به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدمهدی ابطحی در جمع استادان دانشگاه کاشان گفت: برای ارتقای جایگاه علمی کشور، رشد سالانه ۸ درصدی لازم است، اما میزان رشد کنونی به یک‌وشش‌دهم درصد رسیده است.

وی افزود: برخی پژوهشگران با وجود حضور در کشور، نشانی سازمانی خود را تغییر داده و آثار علمی‌شان را با نام ایران منتشر نمی‌کنند؛ این موضوع نیز نوعی مهاجرت علمی محسوب می‌شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم در سال ۲۰۲۰۵، سه هزار و ۲۶ پژوهشگر از نشانی سازمانی داخلی در انتشار مقالات خود استفاده نکردند که هزار و ۳۸۰ نفر از آنان عضو هیئت علمی بودند.