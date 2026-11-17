مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از افزایش تعداد روستابازار‌های فعال استان به ۳۰ مرکز خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از ۱۰ روستابازار دیگر تا آخر سال، تعداد این مراکز به ۴۰ روستابازار خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایرج صفایی با اشاره به روند توسعه روستابازار‌ها در استان کرمانشاه گفت: توسعه این مراکز با هدف تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های اساسی، کوتاه کردن زنجیره توزیع، عرضه مستقیم محصولات و حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در دستور کار تعاون روستایی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سهمیه استان کرمانشاه برای راه‌اندازی روستابازار‌های جدید در سال جاری ۲۱ مرکز تعیین شده است افزود: از ابتدای امسال تاکنون یازده روستابازار جدید در استان راه‌اندازی شده و تلاش می‌کنیم ۱۰ مرکز باقی‌مانده نیز تا آخر سال به بهره‌برداری برسد.