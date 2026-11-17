رئیس فرهنگستان علوم گفت: دانشگاه‌ها باید به ابزاری برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی مردم تبدیل شوند و ظرفیت‌های علمی در حوزه‌هایی مانند سلول‌های بنیادی، نانو، زیست‌فناوری، هوافضا، صنعت، معدن، پزشکی، کشاورزی، فناوری هسته‌ای، انرژی و زیرساخت در مسیر حل مسائل کشور قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس فرهنگستان علوم در نشست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون پیام رهبر انقلاب درباره خیزش علمی و توسعه علوم پایه، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور گفت: سهم سرمایه‌گذاری در حوزه علم، فناوری و تحقیق و توسعه باید در بودجه سال آینده به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

محمدرضا مخبر دزفولی گفت: پیشرفت‌های ایران در حوزه‌هایی مانند صنایع دفاعی، فناوری نانو، زیست‌فناوری، پزشکی و مهندسی، حاصل اهتمام و پشتیبانی مستمر از جریان علمی کشور در دهه‌های گذشته است و این مسیر در دوره رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز ادامه دارد.

وی افزود: یکی از نکات محوری این پیام، پیوند پیشرفت کشور با علم و فناوری است. اگر کشور بخواهد به نقطه اوج اقتدار و پیشرفت برسد، مسیر اصلی آن از توسعه علمی و فناوری و استفاده از ظرفیت نخبگان عبور می‌کند.

رئیس فرهنگستان علوم گفت: ساخت آینده کشور با اتکا به نخبگان امکان‌پذیر است و باید تعریف گسترده‌تری از نخبگی داشته باشیم تا استعداد‌های بیشتری در بخش‌های مختلف علمی و تخصصی شناسایی و به کار گرفته شوند.

مخبر دزفولی دانشگاه را یکی از محور‌های اصلی حل مسائل کشور دانست و گفت: دانشگاه‌ها باید به ابزاری برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی مردم تبدیل شوند و ظرفیت‌های علمی در حوزه‌هایی مانند سلول‌های بنیادی، نانو، زیست‌فناوری، هوافضا، صنعت، معدن، پزشکی، کشاورزی، فناوری هسته‌ای، انرژی و زیرساخت در مسیر حل مسائل کشور قرار گیرند.

وی افزود: تولید برق با استفاده از توربین‌های ایرانی در نیروگاه‌ها، توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان در آب‌شیرین‌کن‌های جزایر جنوبی، استفاده از پهپاد‌های کشاورزی در مزارع و بهره‌گیری از فناوری‌های ماهواره‌ای برای پایش زمین و منابع آب، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رفع نیاز‌های کشور کمک کند.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه زیست‌فناوری و پزشکی ادامه داد: تجربه پژوهشگاه رویان در درمان ناباروری و توسعه فناوری‌های تولیدمثل و سلول‌های بنیادی نشان می‌دهد که دانش بومی می‌تواند به دستاورد‌هایی در سطح بین‌المللی برسد. این ظرفیت‌ها باید در بخش‌های دیگر نیز توسعه پیدا کند.

مخبر دزفولی با اشاره به پایین بودن ضریب نفوذ علم و فناوری در بخش کشاورزی گفت: بر اساس آمار مطرح‌شده، این ضریب در کشاورزی کشور حدود ۷ درصد است؛ در حالی که برای تأمین امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش ضرورت دارد.

وی گفت: برای رقم زدن خیزش علمی، نمی‌توان به مجموعه‌ای از اقدامات کوچک، پراکنده و جدا از هم اکتفا کرد. لازم است ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف علمی و پژوهشی کشور در قالب یک برنامه عملیاتی مشترک قرار گیرند.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به فعالیت بنیاد علم، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق عتف و ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هر یک از این مجموعه‌ها منابع و امکاناتی در اختیار دارند؛ اما اگر این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار نگیرند و مأموریت مشترکی برای آنها تعریف نشود، منابع کشور به شکل پراکنده هزینه می‌شود و ممکن است خروجی متناسبی برای مردم و جامعه نداشته باشد.

مخبر دزفولی گفت: علوم کاربردی و فناوری‌های پیشرفته بدون سرمایه‌گذاری در علوم پایه به نتیجه نمی‌رسند. کشور‌هایی مانند چین و ژاپن نیز با درک این ارتباط، سرمایه‌گذاری در علوم پایه را در برنامه‌های توسعه علمی خود مورد توجه قرار داده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین سهم مشخص سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف علم و فناوری افزود: باید نسبت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون مشخص شود و منابع مالی به شکلی هدفمند در اختیار فعالیت‌های علمی و پژوهشی قرار گیرد.

رئیس فرهنگستان علوم در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبارات پژوهشی کشور گفت: پیشنهاد اختصاص ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به حوزه علم، فناوری و تحقیق و توسعه باید در بودجه سال آینده مورد پیگیری قرار گیرد. با تحقق این هدف و تقویت سرمایه‌گذاری در علوم پایه می‌توان زمینه توسعه فناوری‌های پیشرفته و تحقق خیزش علمی کشور را فراهم کرد.