به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تضمین استمرار تولید نان در شرایط اضطراری، کاهش وابستگی کامل به گاز طبیعی به‌عنوان منبع اصلی سوخت نانوایی‌ها و افزایش آمادگی زیرساختی برای مقابله با تهدیدات انرژی‌محور از محور‌های این طرح است.

در قالب این طرح، نانوایی‌ها به تجهیزاتی مجهز می‌شوند که در صورت افت فشار یا قطعی گاز، امکان استفاده از سوخت مایع و یا گازوئیل را به‌عنوان منبع جایگزین فراهم می‌کند.

نقی رحیمی رئیس اتحادیه نانوایان شاهرود گفت: تاکنون از ۲۸۰ واحد نانوایی در شهرستان شاهرود ۶۲ واحد تسهیلات بانکی برای دوگانه سوز کردن نانوایی‌ها دریافت کردند.

وی تسریع و همکاری دستگاه‌های متولی برای اعطای تسهیلات دوگانه سوز کردن به نانوایی‌ها خواستار شد.

پرویز میرزاجانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شاهرود گفت: در رزمایش آمادگی نانوایی‌ها در زمان بحران، نانوایی در هنگام قطعی برق و گاز شهری در مدت کمتر از ۵ دقیقه با جایگزین کردن موتور برق و گاز مایع تولید نان را شروع کردند.