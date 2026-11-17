رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی، گفت: تربیت عالمان دینی، تعظیم شعائر اسلامی و ترویج سیره ائمه‌اطهار از جنبه‌های شاخص در عمر پربرکت این عالم جلیل‌القدر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، درپی درگذشت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، فقیه و مرجع عالیقدر جهان تشیع؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پیامی را در سوگ فقدان این عالم ربانی صادر کرد.

حجت‌الاسلام ملانوری در این پیام نوشت: ارتحال عالم ربانی؛ فقیه و مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی؛ موجب اندوه و تاثر فراوان شد؛ فقدانی که ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در امت اسلامی است.

این عالم وارسته عمر پربرکت خویش را صرف خدمت به شجره طیبه اسلام و نشر علوم اسلامی کرد؛ ایشان از چهره‌های مسلم در عرصه فقاهت و اصول بود و بسیاری از اساتید برجسته حوزه روزگاری در محضر ایشان کسب فیض و دانش کردند؛ تربیت عالمان دینی میراث سترگ این عالم جلیل‌القدر برای جامعه حوزوی است.

از دیگرسو ایشان در تعظیم شعائر اسلامی، ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و عرض ارادت به ساحت مقدس این سلاله مطهر و به ویژه در عرصه بزرگداشت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله علیها) و حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) نقش بی‌بدیلی داشتند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه بزرگ به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و بیت مکرم ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم مجاهد، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر را از درگاه خداوند منان مسئلت می‌کنم.