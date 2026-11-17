مردم فولادشهر با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا از میدان شهید حاج قاسم سلیمانی فولادشهر آغاز شد و مردم با حضور در مسیر خیابان شهید مطهری، پیکر‌های مطهر شهدا را تا ناحیه دو فولادشهر بدرقه کردند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور در کنار پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.