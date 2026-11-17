

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

علیرضا قدیری انضباطی مربی گل‌گهر سیرجان

امیر نوری ۴ اخطاره آلومینیوم اراک

حسن سلطانی‌مهر تدارکات ۲ اخطاره استقلال خوزستان

وحید فاضلی مربی کارت قرمز پرسپولیس

حجت الله احمدی ۴ اخطاره پیکان تهران

سیدمجید نصیری ۴ اخطاره فجرشهید سپاسی

امیرجعفری صیقلانی کارت قرمز گل گهرسیرجان

سعید دقیقی سرمربی ۲ اخطاره نساجی مازندران