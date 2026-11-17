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اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
علیرضا قدیری انضباطی مربی گلگهر سیرجان
امیر نوری ۴ اخطاره آلومینیوم اراک
حسن سلطانیمهر تدارکات ۲ اخطاره استقلال خوزستان
وحید فاضلی مربی کارت قرمز پرسپولیس
حجت الله احمدی ۴ اخطاره پیکان تهران
سیدمجید نصیری ۴ اخطاره فجرشهید سپاسی
امیرجعفری صیقلانی کارت قرمز گل گهرسیرجان
سعید دقیقی سرمربی ۲ اخطاره نساجی مازندران