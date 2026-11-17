نمایشگاه هنری نجوای چوب و برگ با هدف نمایش نگرشی نو به طبیعت و زیست‌بوم، در کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،این نمایشگاه که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برپا شده است، مجموعه‌ای از آثار هنری را به نمایش گذاشته است.

جواد دواچی، هنرمند و خالق این آثار، در این باره گفت: این نمایشگاه شامل حدود ۷۰ تابلو و اثر هنری است که تمام آنها تنها با استفاده از برگ‌ها و چوب‌های جمع‌آوری شده از طبیعت ساخته شده‌اند.

دواچی با تأکید بر ویژگی‌های زیست‌محیطی این آثار تصریح کرد: در ساخت این آثار هیچ‌گونه ماده مصنوعی یا رنگی به برگ‌ها و چوب‌ها اضافه نشده است و تمامی عناصر به صورت کاملاً طبیعی و با حفظ ماهیت اصلی خود به کار رفته‌اند.

این نمایشگاه هنری تا روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، در ساعات صبح و بعدازظهر در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری برای بازدید عموم دایر است.