به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پیام تسلیت آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان آمده است؛

خبر مصیبت ارتحال فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت «علیهم‌السّلام»، مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی «قدّس‌سرّه» موجب تأثّر و تأسّف شد.

این ضایعۀ بزرگ، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای عالم تشیّع و حوزه‌های علمیّه، به خصوص حوزۀ علمیّۀ مقدّسۀ قم است.

آن فقیه پارسا در طی ده‌ها سال متمادی، در کرسی عالی تدریس در حوزه‌های علمیّۀ نجف اشرف و مشهد مقدّس و قم، خیل عظیمی از عالمان و مجتهدان و اساتید حوزوی را تربیت نموده و از این جهت، نقش برجسته و ممتازی را در تاریخ حوزه‌های علمیّه و گسترش قلمرو فقه آل محمّد «صلوات الله علیهم اجمعین»، رقم زده‌اند.

چنانکه در جایگاه مرجعیّت و حراست از ارزش‌های دینی و صیانت از میراث گران‌سنگ تشیّع و تعظیم شعائر الهی و دفاع از حریم ولایت عترت طاهره «علیهم‌السّلام»، به ویژه حضرت صدیقۀ کبری فاطمۀ زهرا «سلام‌الله‌علیها»، سهمی وافر و فراموش‌ناشدنی داشتند و سرانجام پس از عمری پر برکت، در ایّام شهادت مظلومانۀ آن حضرت، به لقاءِ الهی شتافتند.

ضمن عرض تسلیت به بیت مکرّم و آقازادگان عالم و معزّز ایشان و سایر بازماندگان محترم و عموم شاگردان و ارادتمندان و مقلّدان آن فقیه عالیقدر، از خداوند سبحان، علوّ درجات ایشان در اعلی علّیین و نیز صبر و اجر خاندان مصاب را مسألت می‌کنم.

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیم.

حضرت آیت الله حسین وحید خراسانی، اول فروردین ۱۳۰۰ شمسی در نیشابور متولد شد، ایشان تحصیل علوم دینی را در مشهد آغاز کرد، پس از خواندن ادبیات، سطوح اولی و نهایی را از محمد نهاوندی، صاحب تفسیر فرا گرفت، پس از پایان سطح، در درس خارج فقه آیات میرزا مهدی اصفهانی و آشتیانی حاضر شده و به اجتهاد رسید.

در پی ارتحال این مرجع تقلید، روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در استان قم عزای عمومی اعلام شده است.

روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ نیز به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان در شهر قم، مدارس و اداره‌ها استان تعطیل است.