در هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان ایران فردا با حضور دو نماینده استان یزد پیگیری می‌شود؛ چادرملوی اردکان در گرگان و شهداب یزد در سالن اختصاصی به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در یکی از دیدار‌های این هفته، تیم چادرملو اردکان از ساعت ۱۶ در سالن امام خمینی گرگان به مصاف تیم پاس این شهر می‌رود و برای کسب نتیجه مطلوب در دیداری خارج از خانه تلاش می‌کند.

در دیگر دیدار، شهداب یزد پس از بازگشت به خانه و در فضایی که از آن به‌عنوان «قلعه اژدها» یاد می‌شود، از ساعت ۱۶ در ورزشگاه اختصاصی خود در شاهدیه میزبان تیم صنعتگران امید خواهد بود.

دو نماینده والیبال استان یزد در این هفته به دنبال کسب امتیاز و تثبیت جایگاه خود در جدول رقابت‌های لیگ برتر هستند.