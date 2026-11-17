حاکمیت الگوی پایدار هوا سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تا پایان هفته در خوزستان می شود. روند افزایش دما در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت و سپس تا اوایل هفته آینده تغییرات محسوس پیش بینی نمی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده جوی پایدار تا اواخر هفته در اغلب مناطق استان است، که سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها بویژه طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان درباره حاکمیت الگوی پایداری در جو و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا هشدار سطح زرد آلودگی صادر کرد که بر این اساس از عصر امروز تا عصر جمعه بیست و نهم آبان در مناطق مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و شهر‌های صنعتی و بزرگ استان احتمال افزایش آلایندگی وجود دارد.

همچنین از اواخر روز چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه ارتفاعات و مناطق شمال و شمال شرق تحت تاثیر عبور ریز موج‌هایی قرار خواهند گرفته که سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های پراکنده دراین مناطق خواهد شد.

تا روز پنجشنبه روند افزایش دما در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت و سپس تا اوایل هفته آینده تغییرات محسوس نخواهد بود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۲۸.۶ و ایذه با دمای ۶.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۷.۵ و کمینه دمای ۱۲.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.