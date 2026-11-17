معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل «موازین پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی در ارائه خدمات سلامت به بیماران مبتلا به بیماری‌های حاد تنفسی» را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی مکاتبه‌ای با معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، دستورالعمل «موازین پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی در ارائه خدمات سلامت به بیماران مبتلا به بیماری‌های حاد تنفسی» را ابلاغ کرد.

این دستورالعمل با هدف حفظ تداوم کارایی و اثربخشی خدمات سلامت و همچنین صیانت از سلامت کارکنان نظام سلامت در شرایط اضطراری سلامت همگانی، از جمله اپیدمی بیماری‌های واگیر، تدوین و ابلاغ شده است.

در این ابلاغیه، بر ضرورت آموزش مفاد دستورالعمل به کارکنان تأکید شده و از معاونان درمان دانشگاه‌ها خواسته شده است با قید فوریت، اطلاع‌رسانی لازم به تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش را انجام دهند تا موازین پیشگیری و کنترل عفونت در ارائه خدمات به بیماران مبتلا به بیماری‌های حاد تنفسی به‌درستی اجرا شود.

این دستورالعمل در فایل پیوست قابل مشاهده است:

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