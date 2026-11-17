سالانه ۱۶۰ هزار مترمربع فرش دستباف در کردستان تولید می‌شود, ظرفیتی هنری و اقتصادی که تداوم آن به حمایت از نزدیک به ۹۰ هزار فعال این حوزه نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرش دستباف کردستانحاصل هنر، تجربه و سال‌ها تلاش دستان هنرمند بافندگانی است که این میراث اصیل را نسل به نسل حفظ کرده‌اند.

به گفته فقیری رئیس زنجیره ارزش فرش دستباف استان سالانه حدود ۱۶۰ هزار مترمربع فرش در کردستان تولید می‌شود و نزدیک به ۹۰ هزار نفر در این عرصه فعالیت دارند.

فرش سنندج و بیجار نیز به واسطه طرح‌های بومی، ظرافت و کیفیت بافت از شناخته‌شده‌ترین گونه‌های فرش کشورند و ثبت جهانی این دو نشان جایگاه هنر قالیبافی کردستان را در عرصه بین‌المللی تثبیت کرده است.

اما حفظ این جایگاه در گرو حمایت عملی از بافندگان، تأمین مواد اولیه، توسعه بازار‌های فروش و تقویت صادرات است.

ضرورتی که علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی به رونق تولید و پایداری اشتغال در استان کمک می‌کند.