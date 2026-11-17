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معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش صدای انفجار در برخی مناطق اهواز احساس شد که ناشی از عملیات کنترل شده انهدام مهمات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدای این انفجار ناشی از انهدام کنترل شده مهمات باقی مانده از جنگ تحمیلی سوم بود.
ولی الله حیاتی افزود: عملیات امحای مهمات کنترل شده از دیروز ۲۵ آبان در اهواز آغاز شده و تا سه روز ادامه دارد.
طی ماههای اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح دردزفول و اهواز انجام شده است.
به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.