به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدای این انفجار ناشی از انهدام کنترل شده مهمات باقی مانده از جنگ تحمیلی سوم بود.

ولی الله حیاتی افزود: عملیات امحای مهمات کنترل شده از دیروز ۲۵ آبان در اهواز آغاز شده و تا سه روز ادامه دارد.

طی ماه‌های اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح دردزفول و اهواز انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.