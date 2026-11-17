به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از طرح‌های شهرداری اهواز راه اندازی اتوبوس‌های تندرو (بی آرتی) در این کلانشهر است که علیرغم ساخت برخی ایستگاه‌ها این طرح هنوز به کامل اجرایی نشده است.

استان خوزستان با داشتن چندین شرکت بزرگ مادر تخصصی، آزمون‌های استخدامی این شرکت‌ها به صورت محدود برگزار می‌شود. محمد امیر، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی از این آزمون‌ها تخلفاتی صورت گرفته است و قانون ۷۰ درصد جذب نیروی بومی و ۳۰ درصد نیروی عیر بومی رعایت نشده است و در تحقیق و تفحص در مجلس این موضوع رسیدگی خواهد شد.

مسیر روستای لران باغملک که راه ارتباطی ۵۰ روستا این شهرستان است به علت خرابی در طول راه نیاز به مرمت و بهسازی دارد.

شهروندان می‌توانند مشکلات خود را برای پیگیری با شماره شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان به شماره ۰۹۹۰۹۶۰۴۲۸۹ اطلاع رسانی نمایند.