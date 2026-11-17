فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه از کشف ۱۲ تن چوب قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپوی چوب قاچاق در آستانه اشرفیه، مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی از کشف ۱۲ تن چوب قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بازرسی از محل مورد نظر خبر داد و افزود: متهم ۵۸ ساله این پرونده دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.