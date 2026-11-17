به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سردار حسین اکبری در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج از اجرای برنامه‌های گسترده به مناسبت هفته بسیج در خراسان شمالی خبر داد و گفت: در این هفته ۶۵ عنوان برنامه محوری و ۱۷۰ برنامه شاخص پیش‌بینی شده و در مجموع ۱۰ هزار و ۱۲۷ فعالیت در سطح استان اجرا می‌شود.

وی افزود: همه این برنامه‌ها در چارچوب سومین کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی برگزار می‌شود و بخش‌های مختلف فرهنگی، تربیتی، خدماتی و عمرانی را در بر می‌گیرد.

وی دیدار با خانواده شهدا، اجرای برنامه‌های تربیتی از جمله برنامه‌های میقات و صالحات، اعزام گروه‌های جهادی به روستا‌ها و مناطق دوردست و افتتاح طرح‌های عمرانی را از جمله برنامه‌های این هفته برشمرد و ادامه داد: افتتاح خانه‌های محرومان و ساخت جاده از دیگر فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به تداوم جنگ ترکیبی گفت: دشمن به دنبال شکستن انسجام ملی است، اما مردم ایران با وجود اختلاف‌نظر‌های سیاسی، در دفاع از کشور متحد هستند و بسیج وظیفه دارد این اتحاد و همبستگی را تقویت کند.

وی افزود: دشمن در برابر سد مستحکم مردم ایران، هیمنه پوشالی خود را از دست داد و به واسطه رهبری داهیانه رهبر شهید انقلاب و شجاعت و توانمندی نیرو‌های مسلح، پاسخ ایران به دشمن قاطع و دندان‌شکن بود؛ به‌گونه‌ای که همچنان از قدرت ایران متحیر هستند و در تحلیل‌های خود به برآورد درستی نرسیده‌اند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با بیان اینکه بسیج در این مقطع باید نقشی جامع و اثرگذار ایفا کند، گفت: سازماندهی مردم، مقابله با ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه، بصیرت‌افزایی و کمک به دولت در عرصه‌های مختلف از جمله مسئولیت‌های بسیج است.

سردار اکبری با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی بسیج خاطرنشان کرد: بسیج در دوران دفاع مقدس و فتنه‌های اخیر همواره در صحنه حضور داشته و امروز نیز با برخورداری ازنیرو‌های متخصص در حوزه‌های مختلف، می‌تواند در کنار نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کند.

سردار اکبری همچنین به فعالیت‌های جهادی بسیج اشاره کرد و افزود: دو هزار گروه جهادی در استان در حوزه‌های عمرانی، پزشکی و خدمات تخصصی اصناف و پزشکان فعالیت دارند که در هفته بسیج نیز خدمات خود را در مناطق تعیین‌شده ارائه می‌کنند.

وی برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و نشاط اجتماعی و همچنین برنامه میقات صالحین را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: پنجم آذر نیز بسیجیان با حضور در میادین، برنامه‌های ویژه این روز را برگزار می‌کنند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) از آغاز آموزش نیرو‌های جان‌فدا در ۲۲ نقطه استان خبر داد و گفت: بخشی از این آموزش‌ها در میادین اصلی از جمله میدان یار است.

هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذر برگزار می‌شود.