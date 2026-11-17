به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ کامران آرمان با تشریح نتایج بررسی‌های کارشناسی این حادثه، گفت: بی‌احتیاطی راننده اتوبوس به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از رعایت نکردن سرعت مطمئنه، تخلف شرکت ان جی ال در تنظیم قرارداد اجاره اتوبوس برخلاف ضوابط حمل‌ونقل عمومی حمل مسافر و کوتاهی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان آبدانان در زمینه عدم به‌کارگیری و نصب حفاظ طولی مناسب در مسیر حادثه؛ علت واژگونی اتوبوس بوده است.

روز شنبه، ۲۳ آبان‌ماه در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس سرویس کارکنان شرکت پتروپالایش ان جی ال دهلران در محور مورموری آبدانان به دشت عباس دهلران ۱۳ نفر جان‌باختند و ۱۷ نفر نیز مصدوم شدند.