معاون بورس و امور دانشجویان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی، از تغییر سازوکار صدور اقامت تحصیلی این دانشجویان خبر داد و گفت: پیش از این اقامت دانشجویان خارجی به‌صورت یک‌ساله صادر می‌شد، اما در سازوکار جدید، اقامت متناسب با طول دوره تحصیل به آنان اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر عباس قنبری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در حوزه زیرساخت‌ها و با هدف تسهیل جذب دانشجویان خارجی انجام شد، اعطای اقامت به دانشجویان بین‌المللی متناسب با طول دوره تحصیل آنهاست.

وی با بیان اینکه پیش از این اقامت تحصیلی دانشجویان بین‌المللی به‌صورت یک‌ساله صادر می‌شد، افزود: این موضوع محدودیت‌هایی برای دانشجویان ایجاد می‌کرد؛ چراکه آنها ناچار بودند هر سال برای دریافت اقامت اقدام کنند. از سوی دیگر، طی مراحل اداری مربوط به تمدید اقامت موجب می‌شد گذرنامه‌های دانشجویان برای مدت طولانی در سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط باقی بماند و در واقع با انباشت گذرنامه‌ها در این فرایند‌ها مواجه بودیم.

معاون بورس و امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بر اساس اقدام جدید، دانشجوی بین‌المللی پس از ورود به کشور، اقامتی متناسب با طول دوره تحصیل خود دریافت می‌کند؛ به‌عنوان مثال، اگر طول دوره تحصیلی دانشجو چهار سال باشد، اقامت چهارساله برای او صادر می‌شود.

قنبری تأکید کرد: این اقدام در واقع با هدف بروکراسی‌زدایی از فرایند‌های اداری مربوط به اقامت دانشجویان بین‌المللی انجام شده است تا این دانشجویان دیگر نیازی به پیگیری سالانه برای تمدید اقامت نداشته باشند و بتوانند با آسودگی خاطر، اهداف آموزشی، پژوهشی و تحصیلی خود را در تمام طول دوره تحصیل در کشور دنبال کنند.