اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در بیست و ششم آبان، نوسانات محدود دما پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی کارشناس هواشناسی بدین شرح است: بررسی آخرین الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از طرفی با توجه به استقرار نسبی جو پایدار، شرایط برای تداوم غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان، به‌ویژه اراک، فراهم خواهد بود.

از امروز تا آخر هفته با عبور امواج ناپایدار از منطقه، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد انتظار می‌رود. در این مدت احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف در برخی مناطق استان، به‌ویژه نواحی شمالی و غربی، وجود دارد؛ با این حال بارش قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

از نظر دمایی نیز طی این مدت نوسانات دما محدود خواهد بود