به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان‌جنوبی ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: در نخستین مرحله اجرای این طرح، با بررسی تخصصی پرونده‌ها و شناسایی ظرفیت‌های قانونی، ۱۷ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد شدند.

احمد قاسمی، با اشاره به آغاز طرح پایش پرونده‌های قضایی زندانیان خراسان جنوبی از شهرستان نهبندان از امروز افزود: این طرح در راستای اجرای راهکار ۱۶۸ سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف بررسی دقیق وضعیت قضایی زندانیان، شناسایی ظرفیت‌های قانونی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها به اجرا درآمده است.

وی گفت: در نخستین مرحله اجرای این طرح، با حضور مدیرکل زندان‌های استان، رئیس دادگستری، دادستان و قضات شهرستان نهبندان، پرونده‌های قضایی زندانیان به‌صورت تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا ضمن شناسایی موانع موجود در مسیر رسیدگی، زمینه بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی، تأسیسات حقوقی و ظرفیت‌های حمایتی فراهم شود.

دادستان مرکز استان با اشاره به نتایج حاصل از اجرای این طرح در شهرستان نهبندان افزود: در جریان این پایش، بیش از ۶۰۰ کاربرگ تنظیمی مورد بررسی قرار گرفت و با ارزیابی شرایط حقوقی و قضایی زندانیان، زمینه آزادی ۱۷ نفر از زندانیان این شهرستان فراهم شد.

قاسمی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری گفت: بررسی مستمر وضعیت قضایی زندانیان و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی، در کنار رعایت حقوق بزه‌دیدگان و حفظ حقوق جامعه، می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند رسیدگی‌ها، جلوگیری از استمرار غیرضروری بازداشت‌ها و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه داشته باشد.

وی از استمرار طرح پایش در سایر شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح محدود به شهرستان نهبندان نخواهد بود و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، پایش پرونده‌های قضایی زندانیان در سایر شهرستان‌های استان نیز استمرار خواهد یافت.